Polícia Civil realiza operação em Boa Vista da Aparecida

A Polícia Civil, após 3 meses de intensa investigação, deflagra desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27) a operação “Alba Lutum” no município de Boa Vista da Aparecida, na região oeste do Paraná.

A operação foi coordenada e comandada pela Delegacia de Capitão Leônidas Marques, visando ao combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O nome da operação, que em latim significa “sujeira branca” ou “pó branco”, faz alusão à substância entorpecente conhecida como “cocaína”, que era a principal droga comercializada pelo grupo investigado.

A operação conta com a participação de 60 policiais, que estão nas ruas visando dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva em desfavor dos investigados.

Mais informações serão repassadas a operação serão repassadas em entrevista coletiva marcada para as 10h, na Delegacia de Polícia de Capitão Leônidas Marques.