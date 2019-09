Polícia Civil procura por suspeito de tentativa de homicídio

A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu pede ajuda da população para identificar e localizar o suspeito de uma tentativa de homicídio contra um jovem de 24 anos, registrada no 03 março de deste ano, por volta das 19h52, em frente a uma casa de festas no bairro Morumbi, em Foz do Iguaçu.

Os investigadores não conseguiram identificar o suspeito do crime, bem como a própria vítima afirma não reconhece o atirador. Todas diligências foram realizadas, no entanto, o homem continua sem identificação.

A delegada, Araci Carmen Costa Vargas, solicita a ajuda da população com a finalidade de identificar e qualificar o suspeito do crime, quaisquer informações podem estar sendo realizadas através do 197 – Disque Denúncia ou pelo 0800.6432977 – Delegacia de Homicídios.