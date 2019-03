Polícia Civil procura mandante de sequestro

A Polícia Civil continua em busca do mandante do roubo frustrado que terminou no sequestro de três agropecuaristas na segunda-feira (11) e que terminou na noite de terça-feira (12), em Cascavel.

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante e confessou participação no sequestro. Ele responde pelo apelido de Pequeno e foi encontrado no Bairro Melissa. O rapaz confessou ter aceitado participar do esquema porque precisava de dinheiro.

Outros três suspeitos foram ouvidos e liberados. Mas o foco das investigações é o mandante e organizador do crime, que seria a pessoa que intermediou a negociação com as vítimas para a suposta venda de gado e que só foi identificado pelo apelido, não divulgado ainda pela polícia.

“Ouvimos pelo menos oito pessoas, além das três vítimas. A linha de investigação segue na busca da pessoa que intermediou a negociação com as vítimas”, disse o delegado do Grupo Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial) da Polícia Civil, Cristiano Quintas. “O golpe é bem comum. Começa com o anúncio da venda de gado ou máquinas agrícolas e termina do mesmo modo, o anúncio de assalto ou sequestro com pedido de resgate”, seguiu.

A PC investiga a origem da conta bancária enviada pelos sequestradores à família das vítimas para ser depositado o valor do resgate. “O contato com as famílias se deu por mensagens de WhatsApp. Eles enviaram uma conta bancária para o depósito dos R$ 150 mil do resgate e na sequência vídeos nos quais apontavam armas para o grupo e pediam agilidade no pagamento ameaçando a vida das vítimas”, disse Cristiano.

As armas que aparecem nesses vídeos não foram encontradas e as imagens não serão divulgadas porque expõem as vítimas.

Do roubo ao sequestro

As vítimas moram em Douradina, noroeste do Estado. Elas caíram no chamado “Golpe do Chute”. Vieram a Cascavel na segunda-feira para comprar gado, mas quando encontraram os “vendedores” foram rendidos e levados a um imóvel em construção no Bairro Lago Azul, onde ficaram em cárcere privado por mais de 24 horas, até que os sequestradores abandonaram o local e as vítimas conseguiram fugir e buscar ajuda.

Os três agropecuaristas prestaram depoimento e voltaram para casa ainda na tarde de ontem. A polícia assegurou que não sofreram violência física, apenas psicológica devido às ameaças. A caminhonete das vítimas foi roubada e atravessou a ponte Ayrton Senna ainda na segunda-feira.

Ao receberem o pedido de resgate, as famílias procuraram a polícia de Umuarama, ainda na segunda-feira.

A operação de resgate e busca dos sequestradores contou com o apoio do Grupo Tigre de Curitiba, a Polícia Civil de Umuarama e o Grupamento Aéreo de Cascavel. No total, 28 policiais fizeram parte da ação.

Retrato falado

A Polícia Civil divulgou o retrato falado de dois suspeitos de participação no crime. Quem tiver alguma informação sobre eles pode entrar em contato pelos números: (4)1 3270-1950, (45) 99838-9450 e (45) 3219-1300.