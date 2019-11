Polícia Civil prende trio com veículo roubado na capital

Uma ação conjunta na noite desta quinta-feira (31), entre policiais civis da capital e do Grupo de Diligências Especiais de Foz do Iguaçu, resultou na prisão em flagrante pelos crimes de associação criminosa e receptação, de três suspeitos, no bairro Morumbi.

Os suspeitos R.M.D., 30 anos de idade, J.S.N., 23 anos de idade e E.H.S.N., 23 anos de idade foram presos em uma residência do referido bairro na posse de um veículo Chevrolet/Cruze, cor prata, o qual possui registro de roubo na capital, no dia anterior, quarta-feira (30), por volta das 10h45min, no bairro Batel.

Após registro do crime na capital, na Delegacia de Furto e Roubos de Veículos, os policiais passaram a realizar diligências, vindo a descobrir que o veículo havia sido trazido para fronteira, de pronto, uma ação conjunta possibilitou a localização do veículo no bairro Morumbi. No local, o veículo apresentava outras placas, entretanto, os demais sinais identificadores intactos.