Polícia Civil prende suspeito de roubar 30 mil litros de óleo diesel

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu um mandado de prisão contra um homem, de 23 anos, suspeito de envolvimento em um roubo de caminhão-tanque carregado com 30 mil litros do óleo diesel, ocorrido no dia 26 de agosto deste ano. A prisão aconteceu na manhã de terça-feira (5), em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Conforme apurado, o veículo teria sido abordado na Rodovia do Xisto, em Araucária, na RMC, por indivíduos que estavam em duas caminhonetes. Um dos criminosos teria entrado no caminhão pela janela e obrigando a vítima a dirigir o veículo por aproximadamente três horas. Em um determinado momento, os indivíduos subtraíram o tanque carregado com o diesel e abandonaram o caminhão e motorista, em Araucária.

Toda a ação criminosa foi gravada por uma câmera de segurança interna instalada no veículo. Material que contribuiu para identificar o suspeito. As investigações continuam com o intuito de identificar os demais envolvidos no crime, bem como os suspeitos de receptar o produto furtado.