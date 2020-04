Polícia Civil prende seis pessoas e apreende um adolescente em operação contra o tráfico de drogas no oeste

Seis pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido na manhã desta sexta-feira (3) durante a Operação Consummavi deflagrada em conjunto pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil, Denarc, Choque e Polícia Militar em Cascavel e Foz do Iguaçu.

De acordo com informações da Polícia Civil, a investigação teve início no mês de novembro de 2019 quando um casal foi detido com cerca de 500 gramas de crack. O objetivo dessa operação era identificar os fornecedores e os pontos que seriam abastecidos com a droga.

No decorrer das investigações um dos alvos acabou sendo vítima de homicídio, fato que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Algumas vendas de drogas foram monitoradas, sendo os usuários conduzidos até a delegacia onde foram lavrados termos circunstanciados gerando apreensão de porções de crack, maconha e cocaína.

Durante esta manhã foram cumpridos quatro mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão em Cascavel (nos bairros Canadá, Santo Onofre e Santa Felicidade) e em Foz do Iguaçu (no Centro do Município).

As buscas resultaram em seis prisões em flagrante e na apreensão de um adolescente. Também foram apreendidas 18 porções maiores de crack totalizando 150 gramas, 104 pedras de crack prontas para a venda, três armas de fogo e 37 munições calibre 38 e 9mm.

Alguns dos investigados tinham passagens pelos delitos de roubo, tráfico de drogas e drogas para o consumo.

A operação contou com apoio do Denarc de Cascavel, Polícia Civil de Corbélia, Capitão Leônidas Marques, Matelândia e Choque da Polícia Militar.