Policia Civil prende menor de 13 anos suspeito de seis crimes em Nova Santa Rosa

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na apreensão de um menor de 13 anos em Nova Santa Rosa, o qual, de acordo com o delegado rondonense Rodrigo Baptista Santos, acumula seis passagens pela polícia, suspeito de cometer furtos, roubos e tráfico de drogas.

“Mediante essa reiteração criminosa que esse menor vinha fazendo, foi representado pela apreensão do mesmo, com a sua internação no Cense, a qual foi concordada pelo Ministério Público local e também pelo juiz local, que expediu a ordem, que foi cumprida em Nova Santa Rosa, na residência do menor. Agora ele aguarda a liberação da vaga no Cense para ser encaminhado para lá”, informou o delegado

Com informações da Rádio Difusora