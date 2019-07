Polícia Civil prende grupo envolvido em fraude do DPVAT

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu nesta terça-feira (30) 21 mandados judiciais contra um grupo criminoso que fraudava o seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre). O esquema teria desviado cerca de R$ 1 milhão em Umuarama, no Noroeste do Estado.

Nove pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes foram presas, entre elas o proprietário de um escritório que prestava serviços de intermediação para o recebimento do seguro DPVAT, além da irmã dele, da esposa e funcionários. Três servidores do IML (Instituto Médico Legal) do município também foram presos no decorrer da ação.

Os mandados judiciais foram cumpridos em residências e empresas relacionadas aos suspeitos. As buscas aconteceram nos bairros Jardim Miranda, Parque Grevilhas, Parque Dom Pedro II, Jardim Petrópolis, Ecoville, Zona I, Zona VI, Centro e Parque Dom Bosco.

Os suspeitos agiam na adulteração de laudo emitido pelo IML referente a lesões corporais sofridas em decorrência de acidentes de trânsito. Segundo as investigações, todos agiam juntos com o objetivo de angariar possíveis assegurados e aplicar o golpe.

Durante as buscas a PCPR apreendeu celulares e documentos que devem colaborar com o andamento das investigações. As nove pessoas detidas permanecem presas à disposição da Justiça.