Polícia Civil prende em Rio do Salto acusados da morte de Amanda Prado; veja vídeo

Policiais Civis da Delegacia de homicídios prenderam no fim da tarde desta quinta-feira (18), numa propriedade rural em Rio do Salto, os dois homens acusados da morte de Amanda Prado, que ocorreu durante um acidente na madrugada da última sexta-feira (12) no bairro Canadá em Cascavel.

Segundo informações repassadas pela Delegada Raísa Scariot que conduz as investigações, várias denúncias anônimas levaram os investigadores até uma propriedade rural em que os irmãos Fábio de Freitas, de 24 anos, e Roberto Carlos Freitas de Souza, de 22 anos estavam trabalhando na reforma de uma residência.

Os dois homens conduziam o veículo Kadett que perseguiu e atropelou duas jovens no Bairro Canadá.

Ainda segundo a polícia, não foi possível saber se eles conheciam as vítimas. Outras informações devem ser repassadas após o interrogatório dos acusados.

