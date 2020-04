Polícia Civil prende autores de latrocínio em Perobal

A Polícia Civil de Umuarama deflagrou na tarde de ontem (8) a Operação Hanzai e prendeu dois homens acusados de praticaram o crime de o latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o idoso Kazuo Sakata, de 78 anos.

O crime aconteceu na noite de 24 de julho do ano passado. Segundo os levantamentos dos investigadores que integram o GDE (Grupo de Diligências Especiais), por volta das 22h40, três homens armados invadiram a propriedade rural localizada às margens da rodovia PR-323, dentro dos limites do município de Perobal. O objetivo do bando era roubar um veículo e dinheiro que estava guardado na propriedade, onde morava um casal de idosos.

As investigações descobriram que os criminosos chegaram no local por volta das 19h, mas como não havia ninguém, se esconderam e aguardaram a chegada dos proprietários. Às 22h o casal morador chegou e entrou na casa, permanecendo no interior com as portas fechadas. Foi então que os bandidos iniciaram a ação.

Um deles tentou invadir a casa pela porta da frente do imóvel, mas ao perceber que a porta estava trancada atirou na fechadura com um revólver de calibre 38. Os disparos assustaram os idosos, que correram dentro da casa para se proteger. Os autores acreditaram que a movimentação seria uma reação das vítimas ao assalto, então efetuaram um disparo pela janela da casa, atingindo Sakata, que não resistiu ao ferimento.

Os investigadores conseguiram identificar um dos autores, que tem 21 anos e foi preso poucos dias depois do crime. O suspeito confessou ter atirado no idoso. A arma do crime também foi apreendida no dia da prisão que ocorreu em Cascavel, enquanto o suspeito praticava mais um crime de roubo à mão armada.

Com esta prisão descobriu-se que mais duas pessoas atuaram na ação em Perobal. Contudo, até aquele momento não haviam informações sobre a identidade dos comparsas.

Segunda fase

Os policiais deram início à segunda fase das investigações que durou cerca de sete meses, até que foi possível identificar os demais suspeitos assim como o envolvimento de cada um deles.

A namorada do rapaz preso é uma das envolvidas. A mulher de 28 anos foi capturada em Guaíra. Na casa em que ela estava, foram encontradas 375 gramas de maconha embaladas para venda, uma balança de precisão e um caderno com anotações sobre a venda de drogas. Ela foi encaminhada à Delegacia de Guaíra onde foi autuada por crime tráfico de drogas. A detida participou da fase de preparação e da execução do crime, pois estava na propriedade rural no momento do assalto.

Outro envolvido

O outro suspeito, de 25 anos, foi capturado em Cafezal do Sul e já cumpre pena no sistema penitenciário fazendo uso de tornozeleira eletrônica. As investigações indicam que foi este quem teve a ideia de realizar o roubo contra as vítimas e também foi quem passou todas as informações para os demais autores, além de ser o responsável por providenciar as munições calibre 38 que foram usadas.

Nome da Operação

A operação foi batizada de “Hanzai” que significa “crime” na língua japonesa e o nome foi escolhido em alusão a ascendência das vítimas.

Investigação complexa

As investigações deste caso foram extremamente complexas, segundo o delegado chefe da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes. “Contamos com o uso de várias ferramentas tecnológicas para chegar à elucidação do crime”, revelou, ressaltando que o GDE realizou investigações nas cidades de Perobal, Cafezal do Sul, Iporã, Guaíra e Cascavel.

Os suspeitos foram presos por mandados de prisão preventiva e seguem à disposição da Justiça para responsabilização penal. A mulher ficará detida na cadeia de Guaíra.