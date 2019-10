Polícia Civil prende autor de tentativa de feminicídio em Cascavel

Policiais civis da Delegacia de Homicídios prenderam em flagrante na noite dessa quarta-feira (16) C. A. C., de 56 anos, autor da tentativa de feminicidio ocorrida nesta manhã no Parque São Paulo.

Após a ocorrência do crime, os investigadores iniciaram diligências ininterruptas e acabaram localizando C. A. C. em uma residência no bairro Pioneiros Catarinenses.

Além disso, os policiais ainda apreenderam a faca utilizada no crime.

Após ser interrogado, C. A. C. será conduzido para a carceragem da cadeia pública do DEPEN onde ficará à disposição do Poder Judiciário.