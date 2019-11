Polícia Civil localiza condutor que se masturbava em vias públicas em Foz do Iguaçu

No fim da tarde desta segunda-feira (11), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil de Foz do Iguaçu localizaram um homem de 39 anos de idade, o suspeito teria feito pelo menos, três vítimas, em lugares distintos da cidade, pela prática do crime de importunação sexual.

O modus operandi do homem sempre era o mesmo, entre às 7h e 8h da manhã, o homem na condução do seu veículo chevrolet, cor branca, se deslocava por pontos distintos da cidade e se masturbava no interior do veículo, e em, pelo menos, três situações as vítimas conseguiram pegar modelo e placa do veículo, e em um dos casos ainda a vítima chegou a ver o rosto do suspeito e fotografar o veículo.

O homem foi localizado por investigadores, que trouxeram o suspeito a delegacia, o qual chegou a ser reconhecido por uma das vítimas. Questionado sobre os atos, o homem não negou o ocorrido, apenas afirmou que não teria tido a intenção de se mostrar para as vítimas.

Diante dos fatos, o suspeito foi interrogado e indiciado pelo crime de importunação sexual, o qual responderá em liberdade por estar fora de situação flagrancial.