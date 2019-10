Polícia Civil investiga morte de trabalhador

A Polícia Civil vai investigar a morte de Ademir Alves dos Santos, 42 anos, que morreu na noite da última segunda-feira (30) no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Ademir teve traumatismo craniano grave após cair cerca de quatro metros de altura, quando realizava a limpeza de uma calha de um edifício no Centro de Cascavel.

Ainda não houve oitiva sobre o caso. O primeiro passo deve ser a análise da necropsia e laudos de local do acidente. Com essa análise, já pode ser possível verificar se houve erro ou se foi um acidente.

No momento do socorro à vítima, socorristas do Siate e testemunhas afirmaram que Ademir não utilizava equipamentos de segurança.

O corpo de Ademir foi enterrado ontem (1º) no Cemitério do Bairro Guarujá.