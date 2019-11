Polícia Civil indicia suspeitos por cinco tentativas de homicídio 

A Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu indiciou três pessoas, sendo dois adultos 20 e 23 anos de idade e um adolescente por cinco tentativas de homicídio, ocorridos em menos de quatro meses.

O primeiro crime ocorreu em 04 de agosto, onde um homem de 37 anos de idade foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, calibre 9MM.

Na sequência, quatro pessoas da mesma família, uma criança de 6 anos, uma mulher, 46 anos de idade e dois homens, 21 e 22 anos de idade sofreram tentativa de homicídio em datas de 28 de outubro, 5 de novembro e 20 de novembro deste ano.

E por último, em 7 de novembro, um homem, 31 anos de idade, após uma emboscada foi espancado e alvejado por três disparos de arma de fogo.

Diante dos fatos, as equipes policias lograram êxito em localizar os suspeitos no bairro BNH, onde buscas na residência foram localizados três munições calibre 9MM, três capacetes e duas motocicletas, todos objetos foram identificados pelas vítimas como aqueles usados no dia dos delitos.

A Polícia também realizou o reconhecimento dos suspeitos, os três foram identificados como suspeitos dos crimes.