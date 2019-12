Polícia Civil incinera mais de cinco toneladas de drogas

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu incinerou mais de cinco toneladas de drogas na manhã desta sexta-feira (13). As drogas são resultados de flagrantes realizados na 6ª Subdivisão Policial em Foz do Iguaçu.

Entre os entorpecentes incinerados foram, 5.272,582 kg (cinco mil, duzentos setenta e dois quilos, quinhentos e oitenta e dois gramas) de maconha, 1,949 kg (um quilo, novecentos e quarenta e nove gramas) de cocaína, 85 g (oitenta e cinco gramas) de crack, 777 g (setecentos setenta e sete gramas) de haxixe e 95 g (noventa e cinco gramas) de fumo.

A incineração se deu em uma olaria localizada no município de Missal/PR, acompanhada pelas autoridades responsáveis.