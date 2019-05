Polícia Civil esclarece roubo em comércio de Cascavel

A Polícia Civil, equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel deteve um homem nesta segunda-feira (27), investigado por roubo de um comércio no dia 23 de maio. O homem atende pelas iniciais R.S.T., de 41 anos.

No dia do crime, o investigado entrou no local e, fazendo menção de estar armado, deu voz de assalto, quando roubou um aparelho celular da vítima. Imagens de câmeras de monitoramento do estabelecimento contribuíram com a investigação, que conseguiu identificar o autor do crime, o qual foi localizado ontem, na Rua Belo Horizonte, estando ainda na posse do aparelho celular que foi apreendido.

O investigado confessou a autoria do crime, alegando ser usuário de drogas, e que se encontrava em estado de abstinência quando cometeu o crime. Ele já tinha um registro por ameaça.