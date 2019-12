Polícia Civil encerra caso de latrocínio tentado a empresário, e duas pessoas são indiciadas

A Polícia Civil encerrou nesta semana o inquérito policial referente ao caso do empresário que sofreu tentativa de latrocínio, no último dia 29 de novembro, do corrente ano, no bairro Vila Portes em Foz do Iguaçu.

Dois suspeitos foram identificados e indiciados pelo crime de latrocínio na sua forma tentada. A vítima esteve na 6ª Subdivisão Policial após receber alta hospitalar, onde foi ouvida pela autoridade policial e reconheceu os suspeitos do crime. Agora, o caderno investigativo segue para o Poder Judiciário e aguarda apreciação para novas providências policiais.

Na data dos fatos, o empresário que reagiu ao roubo foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo e ficou gravemente ferido. Na ocasião devido aos disparos, a dupla que cometeu o crime deixou o local sem levar nada da vítima. Uma moto e um dos capacetes utilizadas pelos suspeitos foram apreendidos pelas forças de segurança.