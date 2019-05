Polícia Civil deve investigar incêndio

A Polícia Civil de Cascavel deve investigar o incêndio que destruiu a casa da idosa Natália Hotz na manhã de domingo (19), no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel.

De acordo com Everton Rodrigo, a avó foi até a delegacia registrar boletim de ocorrência contra o dono do lote vizinho porque ele já teria ameaçado a idosa. “Não tinha nada na casa que pudesse causar o fogo. Minha avó é bem cuidadosa. A única justificativa é alguém ter colocado fogo na casa dela. E ela não tinha problema com ninguém além dele. Essa rixa deles tem mais de 20 anos. Ele já a ameaçou várias vezes e até registramos outros BOs contra ele”, relata Everton.

Ele conta que o dono do lote vizinho – que também teve a casa destruída por um incêndio em fevereiro deste ano – foi visto pela idosa na rua no domingo, quando ela saiu para ir à missa, pouco antes de o incêndio começar.

A casa foi consumida pelas chamas em poucos minutos e apenas o cachorro que estava em uma casinha perto da residência foi salvo pelos Bombeiros.

De acordo com a família da idosa, a perícia no local ainda não foi feita. Peritos devem ir até o local hoje ou quarta-feira.

A reportagem procurou a Polícia Civil para confirmar a investigação, mas não houve retorno.

Veja o AO VIVO feito pela nossa equipe durante o incêndio:

Família pede doações

Everton Rodrigo limpava o terreno da avó para construir uma casa para ele e a esposa morarem e poder tomar conta da idosa que morava sozinha. Agora, ele pede ajuda para reconstruir o que a avó Natália perdeu. “Quem puder ajudar com material de construção, móvel, roupa e até comida, é tudo bem-vindo. Minha avó perdeu tudo. O bombeiro só conseguiu tirar os documentos dela da casa e o cachorro. Reconstruindo a casa dela, depois penso em fazer uma para mim e então cuidar dela. Não dá para deixá-la sozinha”.

Quem quiser fazer alguma doação pode entrar em contato com neto Everton, pelo telefone (45) 99910-3748.