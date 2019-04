Polícia Civil deflagra terceira fase da Operação Vucetich

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, na manhã desta segunda-feira (22), para deflagrar a terceira fase da Operação Vucetich. A ação investiga uma organização criminosa que fazia carteiras de identidade fraudulentas para foragidos da Justiça e para o cometimento de crimes de estelionato.

Estão sendo cumpridos simultaneamente três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão em Cascavel e Toledo.

Na primeira fase da operação, ocorrida no dia 10/12/18, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência e no posto de identificação onde trabalhava um servidor público municipal em Rancho Alegre D´Oeste, bem como, em um escritório de contabilidade em Maringá. Na ocasião foram apreendidos computadores, celulares e documentos. O servidor prevalecia-se do fato de trabalhar no atendimento do posto para confecção de carteiras de identidade e inseria dados falsos no sistema para contribuir com criminosos. De acordo com as investigações, o posto de atendimento em que o funcionário municipal trabalhava teria confeccionado cerca de 160 Carteiras de Identidades falsas.

Em 02/04/2019 foi deflagrada a segunda fase da operação, que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e prisão do servidor municipal de Rancho Alegre do Oeste, responsável pelas falsificações, bem como, o cumprimento de 4 (quatro) mandados de prisão e mandados de busca e apreensão em Maringá-PR, contra indivíduos beneficiados pelos RG’s falsos e que criaram empresas fraudulentas para praticar golpes contra o seguro desemprego e INSS, inquérito já concluído e enviado a justiça da comarca de Goioerê-PR.

A operação foi batizada como “Vucetich”, em alusão ao argentino nascido na Croácia, Juan Vucetich, que desenvolveu e colocou pela primeira vez em prática um sistema eficaz de identificação de pessoas mediante suas impressões digitais.

Os delegados Alan Flore e Rogerson Salgado apresentarão os resultados e os detalhes da operação, durante coletiva de imprensa.