Polícia Civil deflagra operação em clínicas estéticas clandestinas

Equipes da Polícia Civil da 6ª SDP (Subdivisão Policial) no âmbito da Operação Afrodite cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro endereços na manhã desta quinta-feira (7) em Foz do Iguaçu. A operação investiga o uso de medicamentos e procedimentos proibidos em clínicas estéticas clandestinas.

Os alvos das buscas são quatro mulheres e um homem investigados de envolvimento com a prática de procedimentos estéticos sem a devida habilitação profissional em clínicas irregulares que funcionam sem autorização sanitária.

Durante as investigações se apurou que uma das investigadas passando-se por profissional habilitada (médica) efetuou aplicações de substâncias proibidas no Brasil pela Anvisa, além de outras ainda não identificadas. Após a aplicação do que supostamente seria um composto de vitamina C e BCAA, que prometia corrigir imperfeições nos glúteos e promover o crescimento da musculatura, as vítimas apresentaram reações alérgicas diversas e sintomas de intoxicação.

A operação Afrodite foi assim batizada em alusão à deusa da beleza, Afrodite, vez que foi justamente a busca pela beleza que levou diversas vítimas a realizarem procedimentos estéticos que acabaram lhes trazendo inúmeros prejuízos à saúde.

A operação também conta com equipes da vigilância sanitária a fim de proceder a fiscalização de clínicas de estética clandestinas que atuam sem alvará de funcionamento, visando a sua interdição.

Segundo a Delegada Araci Carmen Costa, responsável pela operação, uma servidora pública comentou sobre a operação com um familiar. O mesmo avisou os proprietários das clínicas que retiraram todos os produtos ilegais da clínica antes da operação.

A servidora em questão já foi identificada e será punida pelo vazamento das informações.

Confira a entrevista com a Delegada Araci Carmen Costa, com os resultados da Operação Afrodite: