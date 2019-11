Polícia Civil deflagra operação contra grupo que fraudava licitações em São Miguel do Iguaçu

A Polícia Civil do Paraná deflagrou operação contra uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações no município de São Miguel do Iguaçu, região oeste do Estado.

Ao todo, 10 suspeitos devem ser presos com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e nove temporárias. Também estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, sendo três em Foz do Iguaçu, dois em Itaipulândia e 31 em São Miguel do Iguaçu.

A delegada Rita de Cássia Camargo Lira, irá conceder entrevista coletiva às 10h30, na delegacia da Polícia Civil em São Miguel do Iguaçu.