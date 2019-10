Polícia Civil deflagra ação que apura fraude em licitações

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma ação policial na manhã desta quarta-feira (16), no Interior do Estado, com o objetivo desmantelar uma associação criminosa suspeita de fraudar processos licitatórios e causar prejuízo aos cofres públicos do Paraná de diversas maneiras.

Ao todo, 37 mandados judiciais, sendo 11 de prisão temporária e 26 de prisão preventiva, devem ser cumpridos no decorrer da operação. As buscas acontecerão nas cidades de Missal, Cascavel, Terra Roxa, Guaíra, Diamante do Sul, Pérola D’Oeste, Roncador e Catanduvas.

As investigações policiais tiveram início no mês de março, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na aquisição de peças de reposição de “máquinas pesadas” que compõem a frota de veículos da Prefeitura de Missal.

Em diligências preliminares, ficou constatado que haviam sido recebidas peças remanufaturadas como novas, superfaturamento de preços e pagamento de peças que não eram entregues ou utilizadas.

O bando criava empresas de fachada, em nome de laranjas, com o objetivo de promover um falso rodízio entre as empresas participantes de cada licitação. Entretanto, tratava-se da mesma empresa fornecendo – há anos – peças a determinados municípios e perpetuando suas práticas criminosas, causando prejuízo a sociedade e enriquecimento ilícito aos criminosos.

As investigações tiveram o apoio da Receita Federal e da 1ª Promotoria de Medianeira

A delegada Rita de Cássia fornecerá o resultado da operação, bem como outros detalhes referente as investigações serão repassados durante coletiva de imprensa nesta manhã.