Polícia Civil de Umuarama recebe novo armamento

Armamento foi adquirido com recursos do Ministério Público do Trabalho

Armamento foi adquirido com recursos do Ministério Público do Trabalho

A Polícia Civil de Umuarama recebeu ontem (quinta-feira, 25) pela manhã, quatro novos fuzis da marca Imbel, de calibres 556, adquiridos através do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança). O recurso para a aquisição do armamento foi disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

O armamento foi recebido pelos Delegados-chefe da 7ª Subdivisão Policial (7ª SDP) de Umuarama, Osnildo Carneiro Lemes e operacional Gabriel Meneses.

De acordo com Lemes, este apenas o primeiro lote de armas pesadas que serão repassadas para serem utilizadas no combate à criminalidade. “Em breve um segundo lote deve ser repassado, com armas do mesmo modelo. A cidade que tem uma polícia bem armada para fazer o enfrentamento aos marginais, que hoje utilizam armamento de alta potência de fogo e moderno, é importante, como forma de repelir ações marginais, que tenhamos armamentos pesados que apresentem uma resposta efetiva contra a criminalidade”, citou o chefe.

O delegado informou ainda que as armas foram pleiteadas junto ao Conseg que, assim que teve verba disponibilizada pelo MPT, fez a aquisição. “Pretendemos ter mais armas deste calibre, até porque a Polícia Civil, e toda polícia aqui, atua numa região próxima da fronteira e enfrenta marginais bem preparados em termo de armamento e que agem principalmente no contrabando e tráfico de drogas. Nosso objetivo é a proteção da comunidade”.

Cada fuzil tem quatro carregadores, cada um deles com capacidade de armazenamento de 20 cartuchos.