Polícia Civil de Foz do Iguaçu realiza 137 flagrantes no mês de outubro

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu encerrou o mês de outubro com 137 autuações em flagrante, deram devido cumprimento a 36 mandados de prisão, confeccionou 150 termos circunstanciados e deu resposta a 30 cartas precatórias, dentre outras atividades inerentes a atividade policial.

Os números são reflexos do fluxo intenso de trabalho realizado por delegados, escrivães e investigadores atuantes na cidade, afinal a delegacia está aberta para atendimento da sociedade 24h por dia, sete dias por semana.

A população de Foz do Iguaçu conta com equipes policiais de plantão 24h, além do 197 – Disque Denúncia da Polícia Civil no qual as denúncias podem ser feitas de forma anônima.