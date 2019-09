Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra traficante

Na manhã desta terça-feira (17), investigadores do Grupo de Diligências Especiais deram cumprimento ao Mandado de Prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico contra M.A.T., 35 anos de idade, no bairro São Luiz em Foz do Iguaçu.

Contra a suspeita já existe condenação pelos crimes ocorridos em outubro de 2015, quando a mulher foi presa em flagrante com 2,254 KG (dois quilos, duzentos e cinquenta e quatro) de maconha, transportando em um ônibus que fazia itinerário Santa Helena/PR até Marechal Cândido Rondon/PR.

A mulher teve cautelarmente suspensa o regime em liberdade devido ao descumprimento das medidas impostas pela autoridade judiciária. A mulher segue presa, e deve ser transferida a Cadeia Pública Laudemir Neves nas próximas horas.