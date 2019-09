Polícia Civil cumpre 300 mandados em 8 meses

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu encerrou o mês de agosto com o cumprimento do tricentésimo Mandado de Prisão. Este número quase duplica quando se fala de mandados de prisão e autuações em flagrantes realizadas por policiais civis.

Os números apresentados pela Polícia Civil de Foz do Iguaçu têm sido bastante expressivos, estão entre os melhores do Estado. Sendo que, colaboram para estes números o Grupo de Diligências Especiais, investigadores plantonistas, escrivães, delegados e demais servidores da subdivisão.

A delegacia está aberta para atendimento 24h por dia, sete dias da semana, além da disponibilidade do 197 – Disque Denúncia da Polícia Civil, onde denúncias são recebidas sem que haja identificação do denunciante.