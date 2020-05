Polícia Civil apreende quase meia tonelada de maconha em depósito

Investigadores da Polícia Civil de Umuarama apreenderam na manhã dessa quarta-feira (6) quase meia tonelada de maconha e prenderam um homem de 36 anos deidade, que foi acusado de tráfico de drogas.

Segundo os policiais civis, a apreensão aconteceu depois que receberam denúncias anônimas, dando conta de que uma grande quantidade de drogas estaria sendo mantida escondida em um barracão.

O esconderijo ficava situado em uma das ruas do Jardim Araxá, em Umuarama e, depois de um monitoramento, os policiais descobriram que o local era usado como um tipo de central para a distribuição do entorpecente.

No interior do barracão, os policiais detiveram o suspeito e encontraram 492 quilos de da droga, embalada em fardos.

Além do entorpecente a Polícia Civil também realizou a apreensão de um veículo Fiat Strada, licenciado em Belo Horizonte/MG (que estava sendo utilizado para o transporte do entorpecente), uma balança e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas. Na Delegacia de Polícia o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em interrogatório ele fez uso do direito de permanecer em silêncio e não revelou à polícia maiores detalhes da atuação criminosa.

De acordo com o delegado chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP), Osnildo Carneiro Lemes, as investigações não foram encerradas com a apreensão da droga e a prisão do acusado. “Vamos continuam trabalhando para apurar o envolvimento de outras pessoas na ação criminosa. Segundo levantado feito pelos investigadores, o carregamento de maconha apreendido tinha como destinado Brasília/DF”, revela o delegado.

Ainda de acordo com o chefe das investigações, há meses o Grupo de Diligências Especiais (GDE) está intensificando o combate ao tráfico de drogas em Umuarama e nos municípios que integram a Jurisdição da 7ª SDP. “Nesse sentido, diversas medidas de inteligência policial vêm sendo adotadas, o que tem resultado na apreensão de quantidades significativas de drogas pela Polícia Civil, a exemplo da apreensão de mais de um quilo de cocaína no mês de março deste ano”, ressaltou Lemes.