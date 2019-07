Polícia Civil apreende quase 3 toneladas de drogas em rodovias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu cerca de 3 toneladas de entorpecentes na semana passada, apenas entre quarta (17) e sexta-feira (19). As drogas que abasteceriam o tráfico no Estado foram interceptadas em rodovias durante quatro operações distintas.

De acordo com a Polícia Civil, a interceptação de veículos que fazem o tráfico de drogas é fundamental para impactar economicamente as organizações criminosas e também contribui para a queda no índice de crimes correlatos, como furtos, roubos, homicídios e latrocínios.

Para o delegado da PCPR, Ítalo Biancardi, a repressão ao narcotráfico é resultado de dois elementos estratégicos – inteligência e motivação dos policiais. ““A inteligência e a força instintiva nos faz ter rapidez na repressão ao narcotráfico. É uma repressão de forma mais uniforme, global e complexa, como é o crime narcotráfico. Sabemos que a população necessita da nossa atuação firme, em função das mazelas que o narcotráfico traz para todos nós””, destacou.

GUAÍRA – A última operação ocorreu na sexta-feira (19), na divisa com o Mato Grosso do Sul, onde foram apreendidos 963 quilos de maconha dentro de um veículo Toyota Corolla. O motorista abandonou o carro na BR-163, em cima da ponte Ayrton Senna, que liga os municípios de Guaíra, na região Oeste do Paraná, e Novo Mundo (MS).

A ação contou com o apoio de policiais rodoviários federais e atravessou a madrugada. A abordagem aconteceu por volta das 3h30. A perseguição iniciou a partir de informação da investigação da PCPR, que apontou a entrega da droga em território paranaense. O motorista suspeito desceu do carro e se embrenhou pela mata. Ele continua sendo procurado. O veículo utilizado no crime tem alerta de roubo.

NOVA ANDRADINA – Na tarde de quarta-feira (17), a PCPR apreendeu 560 quilos de maconha e 3,6 quilos de haxixe. A abordagem aconteceu na rodovia MS-376 em Nova Andradina (MS). Cinco pessoas com idades entre 19 e 43 anos foram presas em flagrante por tráfico de drogas e três veículos apreendidos durante a ação.

Durante a investigação, a Polícia Civil constatou que o grupo criminoso preso na ação mantinha contato com pessoas ligadas ao tráfico de drogas em Nova Londrina (PR). Havia suspeita de que a droga seria distribuída no Paraná. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

MARMELEIRO –- Em outra ação, na manhã de quarta-feira (17), a PCPR apreendeu 730 quilos de maconha na PR-180, em Marmeleiro, no Sudoeste do Paraná. A droga estava no porta-malas de um veículo HB20 branco com registro de furto. O carro foi abordado após perseguição, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Quatro pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfego de drogas.

PORTO AMAZONAS -– Também na manhã de quarta-feira (17), a PCPR apreendeu 646 quilos de maconha na BR-277, em Porto Amazonas, município localizado a 82 quilômetros de Curitiba. Os policiais civis abordaram o veículo VW/Saveiro, com placa do Rio Grande do Sul e com registro de roubo, que era conduzido por um jovem de 22 anos, preso em flagrante por tráfico de drogas.