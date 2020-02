Polícia Civil apreende meio milhão de dólares e prende duas mulheres por evasão de divisas

No fim da tarde dessa quarta-feira (19), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil de Foz do Iguaçu realizaram a prisão pelo crime de tentativa de evasão de divisas de duas mulheres de origem estrangeira, 19 e 40 anos de idade, no bairro Vila Carimã.

Após denúncia anônima, os investigadores realizaram diligências pela Avenida das Cataratas, onde próximo a um shopping da região foi abordado o veículo com placas do Paraguai no qual as suspeitas estavam de posse de vários pacotes na cor preta. Questionadas as mulheres sobre o que se tratava, elas afirmaram que transportariam cerca de 500 mil dólares americanos em espécie.

A dupla foi encaminhada a Delegacia da Polícia Civil, onde o delegado da especializada orientou quanto o encaminhamento da apreensão e das suspeitas à Delegacia da Polícia Federal. Na Polícia Federal, a dupla se reservou ao direito de ficar em silêncio.

Foi arbitrado fiança na quantia de R$ 50 mil reais, no entanto, o valor não foi recolhido pelas suspeitas.