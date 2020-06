Polícia Civil apreende meia tonelada de maconha no Três Bandeiras

No início da madrugada desta terça-feira (23), investigadores do Grupo de Diligências Especial (GDE), realizaram a apreensão de 527 kg de maconha em uma residência do bairro Três Bandeiras, em Foz do Iguaçu.

A equipe investigava a residência com suspeita do crime, quando nesta madrugada localizaram o entorpecente, além de dois veículos e uma motocicleta. No local os investigadores também encontraram entorpecentes no assoalho e porta-malas de um veículo.

Ninguém foi localizado no imóvel, entretanto, os policiais já identificaram o morador da residência, bem como os proprietários dos veículos, os quais são aguardados na delegacia para prestar esclarecimento.

Diante dos fatos, toda a droga e veículos foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil, onde foram apreendidos. As investigações prosseguem.