Polícia Civil apreende maconha as margens do Rio Paraná em Foz do Iguaçu

No fim da manhã desta terça-feira (16), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) e Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) apreenderam maconha no bairro Jardim Jupira.

A droga foi localizada às margens do Rio Paraná, onde os policiais realizaram incursão pela barranca do rio e chegaram até o entorpecente, entretanto, não foi localizado o responsável pelos 227 Kg (duzentos e vinte e sete quilos) de maconha.

Diante dos fatos, o entorpecente foi levado até a 6ª SDP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. As investigações prosseguem com a finalidade de localizar os suspeitos do crime.