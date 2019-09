Polícia Civil abre inscrição para pós-graduação em operações aéreas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu o período de inscrições para o primeiro curso de pós-graduação em Operações Aéreas de Segurança Pública. É o primeiro do Brasil. As inscrições foram abertas segunda-feira (09) e são ofertadas 20 vagas para policiais civis interessados em adquirir formação como operador aerotático. Para ingressar no curso, o candidato deve ter (entre outros requisitos) diploma de nível superior, ser considerado apto em 10 provas de teste de aptidão física (TAF) e um exame de aptidão específica.

O delegado Renato Coelho acredita que o curso terá alta procura entre os policiais, pelo ineditismo e oportunidade de especialização. “”É a primeira pós-graduação do Brasil em que os policiais formados terão diploma. O curso tem carga horária de mais de 500 horas””, informou. Em outros estados, os policiais têm oportunidade de fazer apenas cursos técnicos na área. O curso é reconhecido pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.

Coelho explica que o operador aerotático tem importante papel nas ações policiais aéreas. “O operador é responsável por fazer a segurança da aeronave e auxiliar o piloto em pousos e decolagens. É o ‘olho’ do piloto. Além disso ele faz resgate de vítimas””, disse o delegado.

INSCRIÇÃO E REQUISITOS – A inscrição poderá ser feita até as 12h do dia 11 de outubro. A seleção dos candidatos será presidida pelo Grupo de Operações Aéreas e supervisionada pela Escola Superior de Polícia Civil. O edital do curso de pós-graduação em operações aéreas de segurança pública pode ser acessado AQUI.

São requisitos para a inscrição: ser servidor policial civil do Paraná; estar atualmente no regular exercício de suas funções; possuir diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação; preencher integralmente o formulário de inscrição disponibilizado no link on-line; apresentar, na data do TAF, atestado médico específico para realização das provas descritas no edital; não apresentar condenação em processo criminal e/ou em processo administrativo-disciplinar; ter autorização da autoridade policial titular da unidade em que está em exercício para participar do curso.

Os candidatos que tiverem a inscrição homologada serão submetidos às provas do teste físico, que envolvem: barra fixa, flexão de braços, abdominal remador, natação (nado crawl) 600 metros, natação de 200 metros; corrida rústica de oito quilômetros, subida vertical no cabo de cinco metros com o auxílio das pernas, apneia horizontal de 15 metros, flutuação vertical com traje de banho e camiseta por 30 minutos ; salto de plataforma de 10 metros. A aprovação no TAF levará o candidato para o exame de aptidão específica de tiro com arma curta.

O curso é intensivo, têm início no dia 4 de novembro e termina no dia 23 de dezembro de 2019, em regime de internato.