Polícia busca assaltantes que levaram R$ 8 mil de loja

As Polícias Civil e Militar de Catanduvas realizam desde o início da tarde desta quinta-feira (3) buscas para encontrar dois assaltantes que levaram R$ 8 mil e quatro aparelhos celulares de uma loja de materiais de construção, no Bairro Menino Deus, em Catanduvas.

De acordo com a Polícia Civil, o assalto teria ocorrido por volta das 11h30. Os dois bandidos teriam abordado três funcionários (dois homens e uma mulher) e a proprietária do estabelecimento e amarrado dois deles, um homem e uma mulher. Em uma ação que durou pouco mais de cinco minutos os assaltantes levaram o dinheiro do caixa e os celulares das vítimas e fugiram, deixando os presos no local. Logo após a fuga dos autores uma das vítimas se soltou e acionou a polícia que iniciou as buscas. Os dois assaltantes, que não utilizavam qualquer tipo de proteção para não serem reconhecidos, se esconderam em um matagal e até o momento não foram encontrados.

Nenhuma das vítimas afirmou conhecer os bandidos e ninguém ficou ferido. As buscas continuam.

A população do Bairro ficou bastante assustada e alguns vizinhos afirmaram que os assaltantes estavam armados com fuzis.

Reportagem: Cláudia Neis