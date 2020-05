Polícia apreende uma tonelada de maconha em operação na fronteira

A força-tarefa formada por equipes de policiais que atuam na região de fronteira, pela Operação Hórus, apreendeu uma tonelada de maconha na madrugada desta terça-feira (19), em Guaíra. A droga estava em três veículos que foram localizados graças ao emprego de viaturas do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e de um helicóptero da Coordenação de Aviação Operacional (CAOP) da Polícia Federal.

A apreensão ocorreu durante o patrulhamento dos policiais do BPFron na região rural da cidade. Foi observada movimentação de pessoas no matagal. A equipe se aproximou para verificar a situação, mas os suspeitos fugiram para direções diversas e não foram localizados. Segundo o BPFron, eles estavam carregando os carros com a droga no momento da abordagem.

Durante a vistoria aos veículos foram encontradas centenas de tabletes de maconha, totalizando uma tonelada. Toda a droga foi entregue, juntamente com os carros, na Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para as medidas cabíveis.

A apreensão faz parte de um esforço das corporações de segurança pública envolvidas na Operação Hórus. As atividades ostensivas, que já eram constantes, foram intensificadas após a morte de um soldado do Exército no Rio Paraná, durante ação para coibir o narcotráfico.

As operações incluem ações terrestres, aquáticas e aéreas da Polícia Militar (Bope e BPFron), Polícia Civil (Tigre e Cope), Polícia Federal, Receita Federal, Força Nacional, Exército, com apoio da Secretaria de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.