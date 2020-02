Polícia apreende R$ 6 milhões em cigarros contrabandeados no oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de segunda-feira (3) e na manhã desta terça-feira (4), cerca de 1,2 milhões de carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, que estavam sendo transportados em dois caminhões bitrens, na cidade de Guaíra (PR). Os motoristas foram presos e um dos caminhões era roubado.

Na noite de segunda-feira (3). por volta das 22h, agentes da PRF deram ordem de parada a um caminhão bitrem na BR-163, em Guaíra. Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 600 mil carteiras de cigarros contrabandeados.

O motorista, de 32 anos, morador de Natal (RN), disse que uma pessoa o levou de Eldorado (MS) para Guaíra, onde ele retirou o caminhão e aguardava informações de contrabandistas para seguir viagem para Vitória da Conquista (BA). Ainda, durante a vistoria, os agentes descobriram que o cavalo-trator que puxava os cigarros havia sido roubado em 2018, no mês de maio, em Loanda (PR). Dentro da cabine, havia várias placas, que seriam trocadas no decorrer do caminho.

Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Federal (PF) em Guaíra para o registro dos crimes de receptação de veículo roubado, contrabando e uso de documento falso.

Pela manhã desta terça-feira (4), em Guaíra, na BR-163, agentes da PRF abordaram um motorista de um caminhão bitrem de 43 anos, morador de Umuarama (PR). Durante a vistoria, os agentes descobriram cerca de 600 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Segundo o motorista, ele retirou o caminhão com as chaves no contato em Mundo Novo (MS), para levar para Guaíra, onde aguardaria contato telefônico de contrabandistas, que informariam o destino dos cigarros.

Foram apresentados documentos falsos do caminhão, além de terem sido encontradas várias placas, que seriam trocadas durante o caminho, para ludibriar a fiscalização.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e conduzido para a PF em Guaíra para o registro dos crimes de contrabando, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo.

Os 1,2 milhões de cigarros apreendidos estão avaliados em cerca de R$ 6 milhões.

As apreensões fazem parte da Operação Hórus, que faz parte do Programa VIGIA do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Realizada com o apoio da Secretaria de Operações Integradas, a operação é realizada na região de Guaíra (PR) por diversas instituições de forma integrada.