Polícia apreende meia tonelada de maconha em veículo roubado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de domingo (21), meia tonelada de maconha que era transportada em um veículo Tucson e junto estava uma Fiat/ Strada com placas de Itaúna-MG que atuava como batedor. A abordagem aconteceu no Km 633 da BR-277 em Céu Azul.

Durante a abordagem, os policiais entrevistaram o condutor e passageiro que apresentavam nervosismo e contradição nas respostas que davam e acabaram confirmando que estavam realizando serviço de batedor para um veículo modelo Tucson.

A equipe visualizou um veículo Tucson passar na rodovia e deslocou para realizar abordagem. Ao visualizar a viatura e os sinais luminosos e sonoros característicos o mesmo empreendeu fuga, desobedecendo a ordem de parada, vindo logo a frente seu condutor perder o controle do veículo, empreendendo fuga a pé por uma área de mata fechada. Após buscas realizadas pelas proximidades da fuga, o condutor foi encontrado em um pátio de combustíveis.

No interior da Tucson foram encontrados 27 sacos de maconha com vários tabletes, totalizando 542,1 kg da substância. Foi constatado que o veículo portava placas FGI-9047, quando na realidade a placa original é IWW-0287/RS com registro de roubo/furto.

Diante dos fatos foram constatadas as ocorrências de tráfico de drogas e receptação, sendo os envolvidos, a droga e os veículos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia.