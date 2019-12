Polícia apreende mala com quase R$100 mil na PR-182

Policiais Rodoviários apreenderam quase R$100 mil com um motorista na PR-182 na noite dessa quarta-feira (4).

A ação aconteceu quando os policiais realizavam um patrulhamento pela PR-182, próximo ao Trevo de Maripá e abordaram um veículo Renault/Duster com placas de Paranaguá–PR e o motorista de 28 anos morador de Cascavel.

Após uma averiguação no interior do veículo com autorização do condutor foi localizado em uma bolsa vermelha com roupas e uma certa quantia em dinheiro que após contagem totalizou R$ 92.600 mil em espécie.

O motorista informou que estaria se deslocando de Cascavel para Salto Del Guairá no Paraguai onde iria comprar alguns produtos eletrônicos.

Após elaboração do boletim de ocorrência o dinheiro, o condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Palotina para serem tomadas as providências cabíveis.