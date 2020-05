Polícia apreende mais de R$ 50 mil durante abordagem na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 54.596,00 na madrugada desta quarta-feira (27) em um veículo com placas de Chapecó (SC). A abordagem foi no posto de fiscalização em Santa Terezinha de Itaipu, na BR-277.

De acordo com a PRF, o dinheiro foi encontrado dentro de uma sacola plástica no veículo. Os ocupantes, três homens de 27, 29 e 37 anos, todos com passagem na polícia em Santa Catarina, não souberam explicar a origem do dinheiro. Disseram que vinham de Chapecó até Foz do Iguaçu para comprar uma casa no bairro Cidade Nova.

Diante dos fatos, os indivíduos, o veículo e o dinheiro foram encaminhados até a Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.