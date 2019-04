Polícia apreende maconha escondida em teto de Kombi

Por volta das 05h40 da manhã desse domingo (7), em Santa Terezinha de Itaipu/PR (BR 277 KM 714), durante atividade de combate ao crime em frente a Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A equipe abordou um veículo VW Kombi com placas de Belo Horizonte/MG.

Diante do nervosismo apresentado pelo motorista, a equipe realizou uma busca avançada no veículo, encontrando um compartimento especialmente preparado para o transporte de ilícitos no teto com cerca de 61,4Kg de uma substância análoga à maconha, distribuídos em 75 tabletes.

O motorista, brasileiro de 23 anos, disse levaria a droga até a cidade de Belo Horizonte/MG.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista, o qual foi conduzido junto com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu/PR para os procedimentos legais cabíveis.