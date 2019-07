Polícia apreende maconha em fundo falso de veículo

Uma equipe PRF (Polícia Rodoviária Federal) em serviço na Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu, abordou um veículo VW/PARATI, com placas de Almirante Tamandaré/PR no sábado (27).

Durante a abordagem policial o condutor demonstrou um nervosismo atípico e quando indagado entrou em contradições em suas respostas o que culminou em uma fiscalização minuciosa do veículo.

Os policiais realizaram a fiscalização detalhada e localizaram um fundo falso, no assoalho sob os bancos, sendo encontrado no interior do mesmo 107 tabletes de substância análoga a maconha, que após pesagem totalizou 57,6Kg.

Havia grande quantidade de pó de café para tentar dificultar a presença do entorpecente.

Diante dos fatos veículo, detido e droga foram encaminhados à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para os procedimentos cabíveis.