Polícia apreende grande quantidade de agrotóxicos contrabandeados no oeste

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um veículo carregado com 150kg de agrotóxicos contrabandeados na PR-364 perto de Palotina no início da madrugada desta sexta-feira (8).

A ação foi realizada por volta das 00h15, quando a equipe de policiais se deslocava pela PR-364 nas proximidades de Terra Roxa para retirar galhos de árvores que estavam sobre a pista de rolamento.

Os policiais avistaram um veículo em alta velocidade, em sentido contrário ao da via e ao tentar realizar a abordagem, o mesmo não obedeceu a ordem e empreendeu fuga pela rodovia sentido a Palotina. Foi iniciado acompanhamento tático e alguns km’s a frente o veículo adentrou em meio a uma plantação e foi encontrado próximo a uma mata com as portas abertas e sem ocupantes.

O veículo, uma GM / Montana com placas de São Paulo/SP estava carregada com 150 Kg de agrotóxicos em pacotes e 60 litros de agrotóxicos em galões de origem Paraguaia sem os documentos fiscais necessários.

O veículo e os agrotóxicos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para as providências cabíveis.