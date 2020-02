Polícia apreende agrotóxico, cigarros, embarcação e veículos e prendem duas pessoas na fronteira

Foz do Iguaçu/PR – Na noite dessa quarta-feira (12), equipes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública em diligências e patrulhamento na região do Lago de Itaipu, em Itaipulândia/PR, apreenderam dois veículos que estavam parados na margem do lago, com dezenas de caixas de cigarros no local, prendendo uma pessoa, pois o restante das pessoas que lá se encontravam, evadiram-se pela mata.

Os carros estavam sem os bancos traseiros e tudo indica que estavam preparados para o transporte de mercadorias contrabandeadas.

Em seguida, os policiais avistaram um homem em embarcação em alumínio, propulsada por um motor de popa de 40 HP, verificando que estava carregada com aproximadamente 400 kg de agrotóxico. O homem foi preso em flagrante.

Em ação continuada, os policiais seguiram até um local indicado como depósito e apreenderam mais dois veículos nesta casa que estava sendo utilizada por contrabandistas para depósito de produtos ilícitos. No local, foram encontrados aproximadamente 100 caixas de cigarros.

Presos, embarcação, veículos, cargas de agrotóxico e cigarros foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi lavrado o flagrante.

Fazem parte a Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.