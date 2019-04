Polícia ambiental prende ave ameaçada de extinção e revólver no Sudoeste do Paraná

Uma equipe pertencente à 5 ª Cia de Polícia Militar Força Verde apreendeu nesse domingo (31), no município de Vitorino, no Sudoeste do Paraná, onze pássaros silvestres sem autorização do órgão competente.

Entre as aves estava um Papagaio verdadeiro, ave ameaçada em extinção pela de acordo com a lista internacional do CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção). Também foi encontrado na responsabilidade do cidadão, um revólver (sem registro) calibre .32 com seis munições intactas e duas lunetas.

O homem responsável pelos objetos ilícitos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do veterinário da faculdade UNICEP. O cidadão deverá responder pela posse de arma fogo de uso permitido além de multa administrativa que foi no valor de R$ 10 mil.