Polícia Ambiental localiza vazamento de óleo diesel em rio

Uma equipe de policiais da 5ª Cia de Polícia Ambiental localizaram na quinta-feira (27), um vazamento de óleo diesel que estava poluindo um Rio em São Miguel do Iguaçu.

Durante vistoria técnica, a equipe constatou vazamento no tanque do gerador de um hospital que estava contaminando a água. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao responsável do hospital, por ter praticado, em tese, a conduta tipificada no Art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 – Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora – Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências

estabelecidas em leis ou regulamentos.