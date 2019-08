Polícia alerta para “novo” golpe com cartão de crédito

A Polícia de Cascavel alerta para um novo golpe que está sendo realizado na área de abrangência da 15ª Subdivisão Policial. Já há registros anteriores da prática em outras cidades e até outros Estados, mas na região alertou as autoridades policiais depois de diversos casos registrados nas últimas semanas. Apenas uma das vítimas sofreu prejuízo de R$ 7 mil.

“A dinâmica do golpe envolve uma pessoa que liga para as vítimas e diz que elas tiveram cartão de crédito clonado ou sofreram tentativa de clonagem. Aí solicitam alguns dados e orientam que as vítimas cortem o cartão de crédito e entreguem a um motociclista, que vai ao endereço da vítima”, explica o delegado Fernando Zamoner.

A delegada Anna Palodetto, que também participa das investigações para tirar o bando criminoso de circulação, diz que os cartões não devem ser entregues para terceiros em nenhuma hipótese, mesmo que cortados. Além disso, orienta para que a polícia seja procurada por quem sentir que esteja sendo procurada por golpistas.