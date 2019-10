Polícia acaba com passagem clandestina na fronteira com a Argentina

Na tarde dessa quinta-feira (17) a Polícia Federal e a Força Nacional realizaram a destruição de uma passagem clandestina na fronteira com a Argentina na localidade conhecida como morro do Calvário no município de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná.

O local vinha sendo utilizado para a passagem de veículos roubados e mercadorias entre o Brasil e Argentina.

Além das destruição dessa passagem também foram apreendidas mercadorias durante diligências realizadas durante todo o dia ao longo da fronteira.