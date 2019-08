PMs presos com contrabando em viatura

Santa Terezinha de Itaipu – Dois policiais militares que atuam em Santa Terezinha de Itaipu foram presos na noite de quinta-feira (1º) em flagrante transportando essência de narguilé e cigarros contrabandeados do Paraguai na viatura. A prisão aconteceu em uma chácara em São Miguel do Iguaçu, após denúncia anônima.

A informação que chegou à PM era de que uma viatura estava em uma chácara sendo carregada com as mercadorias. Uma equipe do serviço reservado da PM ia até o local quando localizou a viatura aparentemente carregada trafegando na BR-277. Após acompanhamento da viatura até o pedágio de São Miguel do Iguaçu, o veículo deixou a rodovia e não foi mais localizado.

Diante da situação, a equipe pediu apoio do Choque e uma vistoria foi iniciada na chácara onde a mercadoria teria sido carregada. Enquanto o procedimento era realizado, os policiais voltaram para buscar mais produtos e, ao perceberem a presença de outros policiais no local, eles ainda tentaram fugir, mas foram presos.

Eles permanecem detidos no 14º Batalhão da Polícia Militar em Foz do Iguaçu e um procedimento administrativo vai apurar os fatos.

A reportagem enviou questionamentos sobre o caso ao comando da PM do Paraná, mas não houve retorno.