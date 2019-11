PMR apreende caminhão carregado com cigarros em Iporã

Por volta das 08h00 de hoje (01/11), durante patrulhamento pela Rodovia Estadual PR-323 próximo a Perobal, foi avistado um Caminhão de cor branca com um semi-reboque, ambos de Toledo.

Ao realizar a abordagem, o condutor respondeu que estava vindo de Santa Terezinha do Itaipu e iria para Santos-SP e transportava farinha de trigo, conforme nota fiscal apresentada, porém, esse condutor apresentava um certo nervosismo e foi solicitado para que fosse retirada a lona que cobria a carga, neste momento, o condutor disse que no meio da carga estava levando cigarros oriundo do Paraguai.

Foi deslocado até o Posto Policial Rodoviário de Iporã, onde foi constatado que em baixo da carga de farinha continham aproximadamente 300 caixas de cigarros.

Diante dos fatos o mesmo recebeu voz de prisão e em seguida o condutor, caminhão e o cigarro foram encaminhados para Delegacia da Policia Federal em Guaíra para providências cabíveis.