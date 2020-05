PM apreende quatro armas de fogo e recupera uma moto no fim de semana no Sudoeste

O 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco recuperou uma motocicleta que havia sido roubada e apreendeu quatro armas de fogo nesse fim de semana na região Sudoeste.

A motocicleta foi encontrada na Vila Operária em Pato Branco. O veículo tinha registro de furto/roubo na terça-feira (5) e estava de posse de três rapazes.

A primeira arma de fogo foi apreendida com um homem num bar do bairro São Cristóvão em Chopinzinho. Durante uma abordagem no local, o homem foi flagrado ao jogar um revólver na grama.

Em uma abordagem a um caminhão na Comunidade Passo da Ilha, a PM apreendeu a segunda arma de fogo. Em buscas feitas ao veículo, os policiais encontraram o revólver calibre .32 na porta do condutor.

A terceira arma de fogo foi apreendida na noite de sábado (09), no bairro Vista Alegre em Coronel Vivida em uma abordagem a um veículo. A pistola cal. .765 estava no banco do passageiro.

Por último a PM recebeu uma denúncia de pertubação do sossego e aglomeração de pessoas no bairro Estrela em Clevelândia na noite desse domingo (10). No local foram apreendidos aparelhos de som e um revólver que estava em posse de uma mulher.

Todos os autuados e as apreensões foram encaminhados a 5a Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.