Plantas medicinais em Ouro Verde do Oeste

Uma oficina desenvolvida em Ouro Verde do Oeste abordou a utilização de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Ao todo, 32 pessoas participaram. O conteúdo contemplou a propriedades das plantas, cultivo, mercado, utilização e recomendações.

As plantas medicinais na alimentação com utilização de folhas, raízes e tubérculos e a utilização de plantas para higiene pessoal e do ambiente, também foram assuntos contemplados.

Segundo os instrutores da oficina, engenheiros agrônomos Rodrigo Novakoski e Natalia Alberti, foi importante a participação de pessoas que representam diferentes entidades. Dentre o público estiveram agentes de saúde, que podem replicar o conhecimento. O treinamento foi possibilitado por intermédio de parceria entre a prefeitura de Ouro Verde do Oeste e a Biolabore.

Prática e teoria sobre a utilização de plantas medicinais na saúde e higiene humana, além de receitas sobre sal temperado e sabonetes artesanais, foram compartilhadas com os participantes. A interação foi um dos pontos positivos, segundo Novakoski, tendo em vista a possibilidade de sanar dúvidas e questionamentos, assim como compartilhamento de conhecimentos em utilização de plantas medicinais.